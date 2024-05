La marche en avant d’AMD se poursuit dans le secteur des processeurs. Sur le premier trimestre 2024, AMD a encore réduit son retard sur Intel si l’on en croit un rapport de Mercury Research. Le rapport payant dévoile qu’AMD a progressé sur le marché du CPU, et ce pour toutes les catégories d’appareils (serveurs, desktop, mobile). Sur un an, entre le Q1 2023 et le Q1 2024, AMD a ainsi gagné de la Pdm sur le marché des serveurs (23,6%, contre 18% un an plus tôt), sur le marché du desktop (23,9%, contre 19,2% en 2023), et aussi sur le secteur des appareils mobiles comme les PC portables (19,3% contre 16,2% il y a un an). La part en valeur croit dans des proportions équivalentes. Désormais, AMD occupe 20% du marché mondial du CPU, une position acquise principalement grâce aux gammes de processeurs Ryzen et Epyc.

Ces résultats solides contrastent avec les ventes faiblardes sur le segment du GPU, la gamme de cartes graphiques Radeon soufflant énormément face à l’armada des GPU Nvidia. Il n’en reste pas moins qu’AMD est devenu un redoutable concurrent d’Intel sur le marché du CPU et que le fabricant compte bien profiter de son momentum avec la sortie prochaine de ses processeurs Zen 5. La concurrence s’annonce cependant féroce : Intel prévoit de lancer de nouveaux processeurs destinés à reconquérir sa domination du marché, Nvidia prépare ses puces Blackwell, sans oublier Qualcomm et son puissant Snapdragon X Elite qui sera disponible un peu plus tard cette année.