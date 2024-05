Après sa mise à plus de 10 milliards de dollars sur OpenAI, Microsoft va de nouveau investir dans l’IA, cette fois pour un centre de données dédié à l’IA dont le coût est évalué à 3,3 milliards de dollars et qui sera situé à Racine, dans le Wisconsin. Fait inédit, la construction de ce centre de données a été confirmée par l’administration de Joe Biden, qui ne manque jamais une occasion de montrer qu’elle investit dans le secteur électronique tout en priorisant la production ou les services en local, sur le sol américain.

Viser un développement économique local

Le centre de données devrait créer environ 2 300 emplois (syndiqués) dans le secteur de la construction et 2 000 emplois permanents (au fil du temps), ce qui devrait évidemment booster économiquement la région. Outre la création d’emplois, Microsoft souhaite en effet favoriser les opportunités au sein de l’économie numérique pour des milliers d’habitants du Wisconsin. Dans cet objectif, la firme de Redmond prévoit l’installation d’une Datacenter Academy en collaboration avec le Gateway Technical College afin former d’ici la fin de la décennie 1 000 résidents de Racine aux métiers liés aux centres de données et aux STEM. Est aussi prévue la construction d’un laboratoire de co-innovation pour soutenir davantage les progrès technologiques locaux.

L’ironie de cette annonce est que le futur centre de données de Microsoft se situera à l’endroit même de l’usine fantôme de Foxconn, un projet initié cette fois par Donald Trump mais qui n’avait pas abouti malgré des milliards de dollars engloutis. Pour rappel, l’administration américaine soutient les investissements et projets locaux liés à la tech tech dans le cadre de la loi CHIPS and Science Act, une loi-décret promulguée par le président américain Joe Biden.