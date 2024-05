Cryptomonnaie : les clients lésés de FTX récupèreront l’intégralité de leurs investissements initiaux

Dix-sept mois après l’effondrement catastrophique de la société de crypto-monnaie FTX et quelques semaines après la condamnation de Sam Bankman-Fried pour fraude et blanchiment d’argent, des avocats spécialisés dans ce genre d’affaires ont confirmé que la grande majorité des clients lésés de FTX récupéreront leurs investissements initiaux, avec en sus le versement d’intérêts. Pour rappel, Sam Bankman-Fried (SBF), l’ex-CEO de FTX, a été reconnu coupable de fraude, de complot et de blanchiment d’argent, ce qui lui a valu une condamnation exemplaire à 25 ans de prison, à quoi s’ajoute l’obligation de rembourser 11 milliards de dollars. Depuis le dépôt de bilan de FTX à la fin de l’année 2022, le nouveau CEO et directeur de la restructuration, John J. Ray III, a redoublé d’efforts pour récupérer les 8 milliards de dollars manquants qui avaient été (mal) affectés à divers actifs, notamment l’immobilier, les dons politiques et les investissements en capital-risque.

Sam Bankman-Fried, ex-CEO de FTX, a été condamné à 25 ans de prison pour fraude, complot et blanchiment d’argent

Ces efforts ont donc porté leurs fruits puisque 98 % des créanciers de FTX recevront 118 % de la valeur de leurs actifs stockés en espèces, tandis que les créanciers restants devraient recevoir une compensation de 100 % et des intérêts supplémentaires. Entre 14,5 et 16,3 milliards de dollars seront ainsi redistribués et gérés par diverses entités dont les liquidateurs et le ministère américain de la Justice. Il est toutefois important de noter que malgré ce dénouement positif, les créanciers ne bénéficieront évidemment pas de la hausse significative des valeurs du Bitcoin et de l’Ethereum depuis la chute boursière, en raison de la pénurie initiale de ces cryptomonnaies au moment de la faillite de FTX.