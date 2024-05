Marvel va se limiter à 3 films et 2 séries par an, annonce le patron de Disney

Disney a décidé de limiter la quantité de contenus Marvel qui sortiront chaque année. Il y aura désormais deux ou trois films et deux séries au maximum, comme l’a annoncé Bob Iger, le patron de Disney, à la suite de la publication des résultats financiers du groupe.

Bob Iger a déclaré que cela faisait partie de la stratégie globale de Disney visant à réduire la production et à se concentrer sur la qualité, une stratégie « qui est particulièrement vraie avec Marvel ». « Nous allons lentement réduire le volume et passer à environ deux séries télévisées par an au lieu de quatre, et réduire notre production de films de quatre par an à deux, ou trois au maximum », a ajouté le dirigeant.

Il assure que Marvel a « quelques bons films en 2025 et ensuite nous nous dirigeons vers d’autres Avengers, ce qui est extrêmement excitant », ajoutant que « dans l’ensemble, je suis très satisfait de cette liste. Je me suis engagé à y consacrer de plus en plus de temps. J’ai une grande confiance dans l’équipe et la propriété intellectuelle que nous exploitons, y compris toutes les suites que nous faisons, est inégalée ».

Du côté des séries, il reconnaît que des programmes comme Agatha, qui sera un spin-off de la série WandaVision, font partie d’un « vestige d’une volonté passée d’augmenter les volumes ».

Pour information, il y aura un seul film du MCU en 2024 : ce sera Deadpool & Wolverine. Du côté des séries, on retrouve X-Men ’97, Agatha et Your Friendly Neighborhood Spider-Man. En 2025, il y aura les films Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Les Quatre Fantastiques et (normalement) Blade. Mais au vu de la déclaration de Bob Iger, Blade pourrait bouger.