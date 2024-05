Amazon (AWS) investit 9 milliards de dollars pour le cloud à Singapour

Amazon annonce doubler ses investissements à 9 milliards de dollars à Singapour sur les quatre prochaines années pour accroître ses capacités dans le cloud. Cela concerne Amazon Web Services (AWS).

AWS investit 9 milliards de dollars à Singapour

Le montant de ses investissements à Singapour sera ainsi multiplié par deux afin, selon Amazon, de faire face à la demande croissante de cloud pour le stockage de données à distance et renforcer ses activités liées à l’intelligence artificielle.

« AWS (Amazon Web Services) va doubler ses investissements dans l’infrastructure cloud à Singapour de 2024 à 2028 pour répondre à la demande des clients et contribuer à renforcer le statut de Singapour en tant que rampe de lancement régionale attrayante pour l’innovation », a indiqué la société dans un communiqué.

Cette annonce intervient alors que Microsoft a dévoilé la semaine dernière un investissement de plusieurs milliards de dollars dans les mêmes secteurs en Asie du Sud-Est, à savoir 2,2 milliards de dollars en Malaisie et 1,7 milliard de dollars en Indonésie, alors que les entreprises cherchent à profiter de la demande croissante dans la région.

Selon Amazon, son investissement contribuera à soutenir chaque année quelque 12 000 emplois dans les entreprises singapouriennes. La société s’associe également avec le gouvernement local pour aider les entreprises locales à accélérer l’adoption de l’IA.

Amazon a annoncé la semaine dernière que son chiffre d’affaires et son bénéfice net au premier trimestre avaient progressé au-delà des attentes du marché, notamment grâce à sa branche de cloud, AWS, qui capitalise sur l’appétit des entreprises pour les services d’informatique à distance et d’intelligence artificielle. En tout, le chiffre d’affaires du groupe a grimpé de 13% sur un an, à 143,3 milliards de dollars, et son bénéfice net est ressorti à 10,4 milliards, plus du triple de l’année dernière à la même période.

AWS a réalisé au premier trimestre 25 milliards de dollars de revenus, en croissance de 17%, dégageant 9,4 milliards de dollars de bénéfice opérationnel (indicateur clé de la rentabilité), soit les deux tiers du total du groupe, 15,3 milliards.