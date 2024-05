IA : Microsoft investit des milliards de dollars en Indonésie et Malaisie

Microsoft investit beaucoup sur l’intelligence artificielle cette semaine. Le groupe a annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars en Indonésie, puis de 2,2 milliards de dollars en Malaisie.

Des investissements massifs dans l’IA en Asie par Microsoft

« Aujourd’hui, Microsoft a annoncé qu’il investira 2,2 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour soutenir la transformation numérique de la Malaisie — l’investissement le plus important de ses 32 années de présence dans le pays », indique le groupe dans son communiqué.

Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui effectue un déplacement dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, avait annoncé plus tôt un investissement de 1,7 milliard de dollars en Indonésie dans l’intelligence artificielle et le cloud computing, après avoir rencontré le président indonésien Joko Widodo. Il avait également annoncé la création en Thaïlande d’une infrastructure destinée à dynamiser le développement de l’IA et du cloud computing.

L’investissement en Malaisie aidera à construire une infrastructure d’IA et de cloud dans le pays, en créant un centre d’excellence en IA et en offrant une formation en IA jusqu’à 200 000 Malaisiens, a précisé le patron de Microsoft. « Nous nous engageons à soutenir la transformation de l’IA en Malaisie et à garantir qu’elle profite à tous les Malaisiens », a-t-il assuré.

« Nous voulons vraiment nous assurer que nous disposerons d’une infrastructure de classe mondiale dans le pays afin que chaque organisation, chaque développeur de logiciels, chaque start-up puisse l’utiliser non seulement pour construire pour ce pays, mais pour le monde et la région », a-t-il déclaré dans son discours.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a salué cet engagement, le qualifiant de preuve de confiance dans « l’environnement favorable aux investisseurs et la stabilité politique » du pays. « Ces investissements (…) constitueront un pilier majeur de l’accent mis par le gouvernement sur le développement des capacités d’IA dans le pays », a-t-il réagi sur sa page Facebook.

D’autres investissements pour plusieurs pays

Microsoft, qui a réalisé des résultats encore meilleurs qu’attendu en début d’année, a annoncé des milliards de dollars d’investissements dans l’intelligence artificielle à l’étranger ces derniers mois, le prix à payer pour rester l’un des acteurs les plus importants de ce marché crucial. Il y a notamment eu des investissements de 3,4 milliards d’euros en Allemagne, de 2,1 milliards en Espagne et de 2,9 milliards au Japon, sur deux ans.