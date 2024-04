Microsoft affiche des résultats en forte hausse, mais les ventes de Xbox Series continuent de dégringoler

Le contraste est saisissant. Microsoft vient de publier les résultats pour son troisième trimestre fiscal, et comme attendu, ces derniers sont excellents puisque le chiffre d’affaires progresse de 17% à 61,9 milliards de dollars et que les profits sont eux aussi en hausse, de 20%, pour atteindre les 21,9 milliards de dollars (on constate au passage que de nouveau Microsoft aligne des profits équivalents à ceux d’Apple, ce qui n’était plus arrivé depuis des années). Sans surprise encore, ces excellents résultats sont portés par la progression insolente des revenus d’Office et de Microsoft Cloud (+23%). Le CA de Windows OEM progresse de 11%, soit bien au delà de l’estimation initiale de Microsoft qui tablait sur une stagnation des revenus. Ces résultats devraient encore connaitre un gros coup de boost avec le lancement sur le marché des premiers PC Windows taillés pour l’IA.

Baisse des ventes de Surface

Du côté des points négatifs, les revenus de la division Surface ont chuté de 17%. Le lancement prochain des nouvelles gammes pourrait renverser la tendance… mais pas dans un avenir trop proche. Microsoft table en effet sur une nouvelle baisse des ventes pour le trimestre en cours (4ème trimestre fiscal pour Microsoft). Concernant la Xbox, le bilan est encore plus contrasté et mitigé. Certes, les revenus des contenus (jeux) et services (dont le xbox Game Pass) progressent de 62%, mais ce gros coup de boost est principalement dû à l’intégration des résultats d’Activision Blizzard King. Dans le détail, le bilan a de quoi inquiéter : le Game Pass atteint à peine les 34 millions d’abonnés, et ce après la fusion des anciens comptes du Xbox Live. En d’autres termes, le service stagne terriblement (voire perd des abonnés), sans doute à cause de la dégringolade des ventes de Xbox, qui n’en finit plus de s’enfoncer dans les limbes. Les revenus liés aux ventes de Xbox ont chuté lourdement de 31% sur le trimestre, alors même que les ventes étaient déjà en baisse un an auparavant.

Xbox s’assume comme un éditeur de jeux tiers

Les déclarations de Satya Nadella indiquent en outre que l’accent est désormais mis sur les résultats de Xbox… en tant qu’éditeur de jeux : « Nous étendons nos jeux à de nouvelles plates-formes, en apportant pour la première fois quatre de nos favoris des fans sur Nintendo Switch et Sony PlayStation », a déclaré Satya Nadella, CEO de Microsoft, lors d’une conférence téléphonique qui a suivi les résultats. « En fait, plus tôt ce mois-ci, nous avions 7 jeux parmi les 25 meilleurs du PlayStation Store, soit plus que tout autre éditeur. » Ce nouvel enthousiasme semble clairement signifier que d’autres jeux Xbox suivront la tendance et seront disponibles sur PS5 et Nintendo Switch à plus ou moins brève échéance, ce qui rendra de facto l’achat d’une Xbox Series de moins en moins nécessaire, et qui finira aussi de couler le Game Pass, fortement lié aux ventes de consoles.

Les ventes de jeux ont généré un CA en hausse de 51%, ce qui continuera de convaincre les huiles pensantes de Xbox que le salut réside dans la vente de jeux (et qu’importe si sans véritable écosystème service-hardware, en quasi mort clinique, les studios seront désormais à la merci de la moindre contre-performance). On note cependant que sans Activision Blizzard King, les résultats de la division xbox seraient en forte baisse sur le Q3 fiscal. Pour ne rien arranger ABK enregistre sur la période des pertes opérationnelles de 350 millions de dollars. Microsoft prévoit que les ventes de consoles continueront de baisser sur le trimestre en cours. La plateforme Xbox agonise… vive les jeux first party de l’éditeur tiers Xbox (soupir…).