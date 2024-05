Victime d’un AVC (accident vasculaire cérébral) en 2013, le chanteur de country Randy Travis n’était plus depuis capable de parler ou de chanter correctement. Randy Travis vient pourtant de sortir une nouvelle chanson , « Where That Came From », mais il y a un truc : la voix sur ce morceau n’est pas vraiment celle de Randy Travis même si une oreille bien aiguisée pourrait aisément s’y tromper. Le timbre si particulier de Travis a en effet été recréé grâce à une IA, avec bien sûr le plein accord du chanteur (qui a composé la chanson).

Une manipulation vocale indétectable à l’oreille

L’IA a d’abord été entrainée avec 42 chansons de Travis, puis a collé la voix de la star de la country sur le nouveau morceau interprété par James DuPre. Le résultat est bluffant, et la manipulation vocale est réellement indétectable à l’oreille. Cris Lacy, co-président de Warner Music Nashville, estime que cette utilisation de l’IA est « pour le bien » de l’industrie, sous entendu, l’IA ne pose pas de problème lorsque l’artiste a donné son accord. Dans le cas présent, il s’agit de redonner de la voix à un chanteur touché par un soucis de santé, ce qui semble évidemment bien plus louable. A noter que la loi ELVIS récemment adoptée au Tennessee (et qui entre en vigueur le 1er juillet) permettra aux labels d’engager des poursuites judiciaires contre ceux qui utilisent des logiciels pour recréer sans autorisation la voix d’un artiste.

L’usage ici « légitime » de l’IA contribue à sa manière à banaliser l’usage de ce type d’outils dans la production musicale. Les gros labels, qui hier taclaient l’IA lorsque cette dernière représentait un risque de perte de financière, commencent petit à petit à comprendre qu’il s’agit là d’un outil comme un autre, et qu’il ne servait sans doute à rien de le diaboliser en tant que tel (on peut supposer qu’il en ira de même pour le cinéma et d’autres secteurs artistiques).