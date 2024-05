WhatsApp corrige le bug empêchant d’envoyer des vidéos

De nombreux utilisateurs ont été dans l’incapacité d’envoyer des vidéos à leurs contacts sur WhatsApp. La messagerie a trouvé l’origine du problème et a pu le corriger au niveau de son application Android. Les utilisateurs iOS n’étaient pas concernés.

Un message d’erreur s’affichait au moment d’envoyer une vidéo sur WhatsApp : « Impossible d’envoyer cette vidéo. Choisissez une autre vidéo et réessayez ». Les utilisateurs avaient beau utiliser une autre vidéo, le message d’erreur était toujours présent. Les photos et d’autres types de fichiers n’avaient aucun souci particulier.

Whatsapp has become completely unreliable when it comes to sending videos. I get this all the time now on my Pixel 8 Pro @WhatsApp:

"Can't send this video. Choose a different video and try again." pic.twitter.com/GkGxJkDRUx

— Artem Russakovskii (@ArtemR) April 29, 2024