Chip Theory Games rachète le studio de Manny Trembley (Dice Throne)

Les news relatives aux jeux de société sont plutôt rares sur notre site, mais dans le cas présent, impossible de passer à côté. L’éditeur américain Chip Theory Games, à qui l’on doit les géniaux mais difficiles Too Many Bones, Cloudspire et Hopplomachus, rachète Neon Knight Games (fondé sous le nom de Good Knight Games plus tôt cette année) qui n’est autre que le studio de Manny Tremblay, actuellement l’un des meilleurs concepteurs de jeux de société dans le monde. Manny Tremblay a notamment participé à la conception de Wonderland’s War (un superbe jeu d’occupation de territoire sur le thème d’Alice au Pays des Merveilles), et il est aussi le co-créateur de Dice Throne, un jeu d’affrontement qui connait un succès phénoménal depuis quelques années… et qui a depuis peu noué un partenariat avec Marvel (il est possible de faire combatte Spiderman contre Thor par exemple).

Wroth, un jeu récemment financé par Gamefound et édité par Chipt Theory Games, a été en partie créé par Manny Tremblay, qui s’est aussi chargé de la direction artistique du jeu

Manny Tremblay a aussi travaillé sur Wroth (tout juste financé via Gamefound) et sur le jeu de cartes solo 20 Strong, deux jeux de société édités par… Chip Theory Game ! Tout porte donc à croire que le rachat du studio Neon Knight Games ne fait qu’entériner une collaboration de fait qui durait déjà depuis un temps certain. Josh Carlson, président et CEO de Chip Theory, s’est réjoui de ce rapprochement : « Nous pensons que c’est une évidence pour toutes les parties impliquées. Nous adorons le travail de Manny, tant sur la conception de jeux que sur l’art. Ce partenariat nous permet de toucher beaucoup plus de clients avec des produits abordables et à plus petite échelle. Et nous pouvons laisser Neon Knight fonctionner de manière quasi autonome, permettant à Chip Theory de continuer à créer les produits audacieux et ambitieux pour lesquels nous sommes connus. »

Manny Tremblay se montre tout aussi enthousiaste : « J’ai à cœur de créer des jeux abordables et mémorables, faciles à apprendre et à enseigner. Lorsque Jeff et moi avons décidé de créer notre studio, c’était notre motivation principale. J’ai pu constater la passion de Chip Theory pour les jeux et leur communauté au cours de l’année écoulée, ainsi qu’un dévouement sans faille pour créer les meilleurs jeux possibles. Le parcours de création de jeux amusants, et les personnes avec qui je fais ces jeux, sont importants pour moi. Travailler avec Chip Theory me permet d’atteindre ces deux objectifs. »

Cette consolidation est à priori une bonne chose face à la montée en puissance inexorable d’Asmodée (racheté par le géant suédois Embracer) et d’Hachette, car elle permet d’équilibrer un peu les forces dans un secteur marqué depuis quelques trimestres par les fermetures en cascade (à l’instar du jeu vidéo malheureusement…).