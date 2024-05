Justice : les déclarations anti-syndicales du CEO d’Amazon enfreignent les lois sur le travail

Etre un patron multimilliardaire n’autorise pas tenir des commentaires antisyndicaux. En 2022, le CEO d’Amazon, Andy Jassy, ​​n’avait pas hésité à dire sur le plateau de la CNBC que si les employés votaient pour rejoindre un syndicat, ces derniers pouvante s’attendre à ce que les affaires deviennent « beaucoup plus lentes » et « plus bureaucratiques », ajoutant dans les colonnes de Bloomberg : »Si vous voyez quelque chose en jeu qui, selon vous, pourrait être meilleur pour votre équipe ou pour vous ou vos clients, vous ne pouvez pas simplement vous adresser à votre responsable et lui dire : « Changeons cela ». «

Malheureusement pour le CEO d’Amazon, le National Labor Relation Board (NLRB) a statué ce mercredi 1er mai (jour de la fête du travail, ça ne s’invente pas) que les propos d’Andy Jassy enfreignaient les lois fédérales du travail et les libertés syndicales. Le juge du NLRB Brian Gee a ainsi estimé que les propos du CEO relatifs à la baisse d’autonomie ou de réactivité en cas de création de syndicats contrevenaient aux lois sur le travail, mais qu’en revanche les autres propos tenus étaient parfaitement licites. Plus cassant, le juge conseille au patron d’Amazon de « cesser et de s’abstenir » de faire des commentaires similaires à l’avenir. Plus humiliant encore, Amazon sera tenu de publier auprès de tous les employés une note relative à l’ordonnance du juge. Un ange passe.

Comme on peut s’en douter, la direction d’Amazon a mal réagi à ce jugement, estimant que l’ordonnance ne respectait pas la liberté d’expression. Il y a sans doute quelques notions juridiques à revoir…