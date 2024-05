TikTok et Universal Music Group signent un accord autour de l’IA générative

Depuis le 1er février, Universal Music Group (UMG) a retiré ses artistes de la plateforme TikTok (Taylor Swift, Drake et Olivia Rodrigo entre autres…), la major n’étant pas satisfaite de la façon dont TikTok gère les contenus musicaux générés par l’IA. Ces contenus empruntent en effet bien souvent le visage ou la voix (artificiellement créée) des artistes d’UMG, et tombent potentiellement sous le coup de la violation de copyright.

La hache de guerre est donc enterrée puisqu’Universal Music Group vient de signer un accord « multidimensionnel » avec TikTok. Taylor Swift, Drake et d’autres artistes vont donc pouvoir revenir sur la plateforme, un retour crucial au plan marketing sachant que TikTok compte plus d’un milliard d’utilisateurs. La question de l’IA est au coeur du nouveau contrat signé entre les deux entités : « TikTok et UMG travailleront ensemble pour garantir que le développement de l’IA dans l’industrie musicale protégera le talent artistique humain et l’économie de ces artistes et auteurs-compositeurs » affirme le communiqué de presse annonçant l’accord « TikTok s’engage également à travailler avec UMG pour supprimer de la plateforme la musique non autorisée générée par l’IA, ainsi que les outils permettant d’améliorer l’attribution des artistes et des auteurs-compositeurs. »

Du coté de TikTok, on affiche une même satisfaction : « Nous travaillerons ensemble pour garantir que les outils d’IA soient développés de manière responsable afin de permettre une nouvelle ère de créativité musicale et d’engagement des fans tout en protégeant la créativité humaine. » déclare Ole Obermann, responsable au niveau mondial du développement commercial musical de TikTok.