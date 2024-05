Microsoft a investi massivement dans OpenAI… par crainte de l’avance de Google dans l’IA

Microsoft a investi à ce jour plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI, et ce que vient de nous apprendre un email publié dans le cadre du procès antitrust opposant Google au DoJ, c’est que la firme de Redmond avait ses raisons propres pour miser autant sur la startup d’IA. Cet email interne, portant le titre « Réflexions sur OpenAI », est écrit par le CTO de Microsoft, Kevin Scott, et s’adresse au CEO Satya Nadella ainsi qu’à l’ex CEO Bill Gates : « Nous avons plusieurs années de retard sur la concurrence en termes d’échelle d’apprentissage automatique », écrit Scott dans son e-mail daté du 12 juin 2019. Scott explique ensuite que les équipes de Microsoft ont passé 6 mois à reproduire le LLM BERT de Google (un ancêtre de Gemini en somme…) et qu’il a fallu trop de temps pour le former parce que l’infrastructure « n’était pas à la hauteur « . L’aveu de faiblesse tombe à la fin du mail : « Alors que je cherchais à comprendre où se trouvaient tous les écarts de capacités entre Google et nous en matière de formation de modèles, j’ai été très, très inquiet ».

Bill Gates a négocié avec OpenAI

Face à cet acte de contrition, Nadella a répondu « C’est pourquoi je jeux faire cela (la même chose que Google, Ndlr) » avant de transmettre le main à Amy Hood, la directrice financière de Microsoft. Outre l’aveu des craintes de Microsoft face à la montée en puissance de Google dans le secteur de l’IA, le mail confirme que Bill Gates est resté un interlocuteur de premier plan lorsque Microsoft a commencé à approcher OpenAI. En 2019, l’ex CEO de Microsoft est encore au conseil d’administration de la firme de Redmond. Business Insider rapporte même que Gates rencontrait régulièrement des dirigeants OpenAI depuis au moins 2016 et que ce dernier a aussi participé à la signature de l’accord entre les deux sociétés.