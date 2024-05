PlayStation Plus mai 2024 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente les différents jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en mai avec le PlayStation Plus. Il y a quatre jeux. Cela concerne l’abonnement Essential. Les jeux spécifiques aux offres Premium et Extra seront dévoilés plus tard.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en mai 2024

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus Essential est EA Sports FC 24 Édition Standard (PS4, PS5). EA Sports FC 24 (anciennement FIFA) est une simulation de football. Fort d’une base de données de plus de 19 000 joueuses et joueurs officiels, le jeu ouvre une nouvelle ère dans le sport virtuel avec son animation ultraréaliste et son ambiance survoltée.

En deuxième jeu, on retrouve Ghostrunner 2 (PS5). Survivez à un avenir post-apocalyptique cyberpunk dans cette expérience à la première personne immersive qui reprend le dynamisme de l’opus originel. Comme avant, chaque coup est fatal. Vous devrez donc défaire vos ennemis sans subir le moindre dégât. Mais dans cette suite, vous retrouverez de nombreuses améliorations de combat, des niveaux non linéaires avec des sections complexes à moto et de nouveaux modes passionnants.

Tunic (PS4, PS5) est le troisième jeu. Explorez un monde interconnecté hostile fourmillant de forêts denses, de ruines à perte de vue et de dédales souterrains dans cette aventure sublimée par un style isométrique soigné. Découvrez des trésors cachés et des techniques secrètes pour progresser dans l’aventure. Affrontez des monstres colossaux et des ennemis moins imposants dans les entrailles de la Terre, au-dessus des nuages ou dans des lieux encore plus étranges.

Enfin, le quatrième jeu est Destiny 2 : Éclipse (PS4, PS5). Cette extension de Destiny 2 conduit les Gardiens sur Neptune, où ils découvriront une métropole comme ils n’en ont jamais vue dans le jeu. Rencontrez les Foule-nuages, combattez face à la Légion de l’Ombre, et empêchez la destruction de la ville secrète et technologiquement avancée de Néomuna.

Les quatre jeux seront disponibles pour les abonnés PlayStation Plus le 7 mai. Ghostrunner 2, Tunic et Destiny 2 : Éclipse sont disponibles jusqu’au 3 juin, et EA Sports FC 24 jusqu’au 17 juin.