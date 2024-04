Google Podcasts : Google annonce la date de fermeture du service au niveau mondial

Google Podcast n’est déjà plus qu’un souvenir aux Etats-Unis depuis le début du mois, mais il restait encore à fixer la date de fermeture du service pour le reste du monde. Sans surprise, les utilisateurs de Google Podcast ont reçu un mail leur indiquant que le service sera définitivement arrêté le 23 juin 2024. Il reste donc encore quelques semaines aux utilisateurs de Google Podcast pour trouver une alternative (l’export des flux sera autorisé jusqu’au mois de juillet), et il n’est pas certain que ces derniers privilégient YouTube Music, qui permet depuis peu de s’abonner au flux RSS d’un Podcast. Le géant des services web n’a en effet même pas prévu d’automatiser le transfert de Podcasts de Google Podcast vers YouTube Music : les utilisateurs doivent en faire aux-même la demande, sans être sûrs que tous les Podcasts seront bien transférés (de nombreux utilisateurs rapportent des bugs à ce niveau).

Il reste cependant possible d’exporter ses flux de Podcasts dans un fichier OPML, ce qui facilitera la transition vers un nouveau service de Podcast sachant que ce format est pris en charge par la grande majorité des lecteurs de Podcasts. Pour rappel, Google avait lui-même admis que la fermeture de Google Podcast était principalement due à un manque de popularité du service.