Exit Google Podcasts : YouTube Music sera bientôt la seule app de podcasting de Google

On a fini par en prendre l’habitude : Google annonce l’arrêt d’un de ses services, cette fois de Google Podcast, ce qui signifie que YouTube Music sera bientôt la seule app de podcasting de Google. « Une fois que nous estimerons que les outils de migration sont prêts, nous les publierons accompagnés de directives claires sur leur fonctionnement. » précise Google dans son communiqué.

Prévue dans le courant de l’année 2024, le retrait de Google Podcasts se fera donc progressivement : côté créateurs de podcasts pour que ces derniers aient le temps de basculer leurs contenus sur YouTube Music (si ce n’est déjà fait), côté utilisateurs/abonnés pour là encore disposer du temps nécessaire à la transhumance des playlists et favoris. A noter que le retrait à venir de Google Podcasts s’accompagnera d’une généralisation du service de podcasting sur YouTube Music, ce dernier n’étant pour l’instant proposé qu’États-Unis, au Canada et en Amérique latine. Le reste du monde devrait donc bénéficier de ce service d’ici la fin de l’année 2023.

Google proposera aussi « un outil de migration simple » permettant de déplacer ses abonnements de Google Podcasts vers YouTube Music. et d’ajouter des podcasts via de simples flux RSS. La récupération des podcasts ne sera pas la seule mise à jour de YouTube Music en 2024. Google précise en effet qu’il « augmentera son investissement dans l’expérience de podcast sur YouTube Music, ce qui en fera une meilleure destination globale pour les fans et les podcasteurs avec des fonctionnalités YouTube uniques en matière de communauté, de découverte et de commutation audiovisuelle ».