Google demande le rejet de la plainte du DoJ pour l’abus de monopole supposé sur les technologies de publicité numérique

Qui ne tente rien n’a rien. Malgré l’orgie de preuves indiquant que le géant américain tient une place monopolistique dans le secteur de la publicité en ligne, Google a déposé une requête vendredi devant un tribunal fédéral de Virginie afin de demander le rejet pur et simple de la plainte antitrust du DoJ (ministère américain de la Justice). Le DoJ poursuit en effet Google depuis janvier 2023, arguant que la firme de Mountain View agit de manière anticoncurrentielle afin de monopoliser encore plus les technologies de publicité numérique et plus globalement le secteur de la pub en ligne. Google semble désormais vouloir éviter à tout prix le procès fixé en septembre, sachant que le verdict final pourrait grandement remettre en cause une partie de son modèle économique.

En dépit des graves accusations du procureur général Merrick B. Garland – Google récupèrerait par des moyens indus près du tiers des recettes du secteur de la publicité numérique – Google affirme dans sa requête que les pourcentages mis en avant par le DoJ sont bien en deçà du seuil généralement pris en compte pour la définition d’un monopole, soit 70% de contrôle (ou plus) sur un marché donné, et que d’une manière plus globale, le Département de la justice va « au-delà des limites du droit antitrust ». En bref, Google va tenter de renverser juridiquement la table avant un grand procès qui pourrait lui porter un coup sévère (près de 90% des revenus de Google proviennent de la publicité et des outils publicitaires).