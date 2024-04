Le Google Pixel 8a aura le droit à 7 ans de mises à jour

Le Pixel 8a, le prochain smartphone de Google, va bénéficier de 7 ans de mises à jour logicielles. C’est déjà le cas avec les Pixel 8 et 8 Pro, voilà donc que le modèle 8a s’ajoutera à la liste.

C’est par le biais d’une fuite que l’on apprend les 7 ans de mises à jour logicielles pour le Pixel 8a. Android Headlines partage les documents marketing que Google proposera aux enseignes pour mettre en avant le smartphone. L’un des documents met en avant trois éléments : le VPN de Google One, la résistance à l’eau (IP68) et donc le suivi logiciel pendant sept années.

« Avec sept ans de mises à jour de sécurité, votre Pixel devient encore plus sûr au fil du temps », indique le document marketing. C’est en tout cas une très bonne nouvelle pour les utilisateurs, surtout quand on compare avec le suivi précédent par Google. Pour le Pixel 7a par exemple, Google a promis trois ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Les éléments marketing indiquent par ailleurs que le Pixel 8a proposera plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle pour la caméra, comme le choix de la meilleure photo lorsque plusieurs sont capturées à la suite, la suppression des sons gênants pendant l’enregistrement d’une vidéo et Night Sight. Aussi, le processeur sera la puce Tensor G3, que l’on retrouve déjà sur les Pixel 8 et 8 Pro.

Google organisera sa conférence I/O le 14 mai prochain. Il se murmure que le smartphone sera commercialisé le 16 mai, soit 48 heures après sa présentation.