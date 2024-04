Prime Day 2024 : Amazon annonce son événement avec les promos pour juillet

Amazon fait savoir que le Prime Day 2024 se tiendra dans le courant du mois de juillet. Il n’y a pas encore le jour précis pour cet événement qui est l’occasion d’avoir de nombreuses promotions, cette information sera communiquée plus tard.

Amazon Prime Day 2024 confirmé pour juillet

Les pays suivants pourront profiter du Prime Day 2024 :

Allemagne

Arabie Saoudite

Australie

Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Égypte

Émirats arabes unis

États-Unis

Espagne

France

Inde

Italie

Japon

Luxembourg

Mexique

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Royaume-Uni

Singapour

Suède

Turquie

Dans son annonce, Amazon rappelle que la session 2023 avait été l’occasion pour les clients d’acheter plus de 375 millions de produits dans le monde. Le commerçant en ligne affirme que les acheteurs ont réalisé plus de 2,5 milliards de dollars d’économie grâce aux différentes promotions. L’événement de 2023 fut en réalité le plus gros Prime Day enregistré par Amazon.

Le groupe ajoute :

Nous travaillons d’arrache-pied pour intégrer encore plus d’économies à l’événement cette année. Les membres pourront également profiter de remises importantes et faire leurs achats de fournitures scolaires en avance, en évitant les files d’attente et en profitant de la commodité d’une livraison rapide et gratuite grâce à Prime. Nous savons que nos membres aiment faire des économies et nous travaillons dur pour proposer des offres sur des marques nouvelles et populaires que vous ne pouvez acheter que sur Amazon pour l’événement de cette année.

Il est bon de rappeler que contrairement à ce que le nom peut suggérer, le Prime Day se tient normalement sur deux jours et non un seul. C’est disponible pour tous les membres avec l’abonnement Amazon Prime qui propose notamment la livraison offerte sous 24 heures et l’accès au service de streaming vidéo Prime Video.