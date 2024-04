Gravity : deux satellites américain et russe sont passés (vraiment) tout proche de la collision

Dans le film Gravity, la destruction d’un ancien satellite produit un énorme nuage de débris qui finit par détruire la Station Spatiale Internationale. Ce scénario de cauchemar a été évité de peu il y a quelques mois. La NASA a déclaré le samedi 20 avril que deux satellites désactivés ont failli se percuter frontalement à une vitesse de 15 km/s, passant à moins de dix mètres l’un de l’autre, soit une distance bien inférieure aux vingt mètres de distance qui avaient été initialement estimés. Ces deux satellites en errance sont le Kosmos-2221, un satellite de surveillance militaire russe en orbite depuis 1992, et TIMED, un satellite américain placé en orbite en 2001 et dont la mission consistait à analyser l’atmosphère terrestre. Presqu’un symbole de la lutte géostratégique que se livrent les deux grandes puissances…

36000 objets en orbite

Cet incident aussi grave qu’heureusement rarissime, souligne le problème persistant des débris spatiaux de plus en plus nombreux en orbite, des débris qui représentent une menace sérieuse pour les infrastructures spatiales actuelles et futures. Actuellement, environ 36,000 objets de plus de dix centimètres circulent en orbite autour de la Terre à des vitesses extrêmement élevées, posant un risque non négligeable de collision avec l’ISS ou d’autres satellites opérationnels.

ces dernières années, plusieurs pays ont lancés des programmes de recherche afin de trouver des moyens de gérer et de nettoyer ces débris (canons laser, dispositifs de capture). Par ailleurs, les régulateurs, comme la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis, commencent à imposer des sanctions lorsque les satellites inactifs sont mal gérés. Il y a peu, la FF a infligé à DISH une amende de 150 000 dollars pour ne pas avoir correctement désorbité son satellite EchoStar-7.