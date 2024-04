Le canadien Sanctuary AI dévoile son nouveau robot humanoïde

Sanctuary AI, une entreprise canadienne moins moins connue que d’autres entreprises de robotique humanoïde (comme Boston Dynamics, Agility, Figure et 1X), vient pourtant de présenter la septième génération de sa gamme de robots Phoenix, et les progrès sont spectaculaires. Les itérations récentes de cette gamme concernaient surtout l’ajout de jambes, mais cette dernière mouture a surtout progressé sur la zone haute du corps (le torse et les bras du robot). L’accent est mis aussi sur les capacités cognitives du robot, qui permettent par exemple de trier des objets ou de saisir des objets fragiles ou de tailles différentes avec le niveau de préhension adapté (les mains du robots sont dotés de 5 doigts presqu’aussi mobiles que des doigts humains).

Les robots de la SF en approche

Plus mobiles, plus intelligents, les nouveaux robots humanoïdes semblent enfin traverser le plafond de verre et permettent réellement d’envisager leur intégration future dans les sociétés humaines, principalement pour effectuer les tâches lourdes ou répétitives que ne voudront plus assurer les individus. Le robot Phoenix de 7ème génération peut aussi automatiser de nouvelles tâches en moins de 24 heures, ce qui illustre les progrès rapides des technologies d’apprentissage.

« Avec la septième génération, nous disposons d’un système qui, selon nous, est le plus analogue à celui d’une personne », déclare Geordie Rose, le co-fondateur et CEO de Santuary AI. « Nous considérons cela non seulement comme la pierre angulaire de la robotique IA à usage général, mais aussi comme une étape cruciale sur la voie de l’intelligence artificielle générale, et nous sommes ravis de mener la charge dans ce domaine. »