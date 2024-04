YouTube abandonne son interface avec les titres, descriptions et commentaires sur la barre latérale

Google a finalement décidé de ne pas proposer son interface qui mettait la vidéo au centre et tout le reste à droite au niveau de la barre latérale. Cela incluait le titre, la description et les commentaires.

L’aspect et la convivialité du site de YouTube ont été modifiés au fil des années, mais on reste malgré tout sur la même structure. Le lecteur vidéo occupe la majeure partie de l’écran, le titre et la description se trouvant juste en dessous, et les recommandations sur le côté. Cette disposition a même été l’occasion pour les YouTubeurs d’utiliser l’expression « la description sous la vidéo », entre autres, dans les vidéos pendant des années et des années.

Mais il y a quelques semaines, YouTube a opéré à un test chez certains utilisateurs consistant à mettre la vidéo au centre, les recommandations en dessous, et le titre, la description et les commentaires sur la droite. Beaucoup d’internautes ont critiqué cette interface, jugeant qu’elle était tout sauf pratique.

Si la plupart des réactions sont dues au rejet classique du changement, il y a également eu des critiques concernant la facilité d’utilisation, comme le fait que pour faire défiler les commentaires, il fallait faire défiler toute la page vers le bas, ce qui faisait disparaître la vidéo de l’écran.

La nouvelle interface est donc de l’histoire ancienne comme l’ont constaté plusieurs internautes. C’est le cas pour l’instant du moins. Elle pourrait revenir sous une forme modifiée à l’avenir.