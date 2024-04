YouTube teste les titres, descriptions et commentaires sur la barre latérale

L’interface de YouTube évolue, avec la vidéo qui est désormais centrée et les titres ainsi que les descriptions et commentaires qui sont situés sur la droite. Il s’agit pour le moment d’un test et les avis sont assez négatifs.

Ces derniers jours, de nombreux utilisateurs de YouTube ont remarqué que le lecteur vidéo du site présentait un tout nouveau design. Au lieu de voir la description de la vidéo sous le lecteur vidéo, cette information est déplacée sur le côté droit de l’écran, avec les commentaires en dessous. À la place de la description, la nouvelle interface de YouTube affiche désormais des recommandations de vidéos bien visibles et beaucoup plus grandes qu’auparavant.

L’accueil réservé au nouveau design a été massivement négatif. Les utilisateurs sur les réseaux sociaux se sont montrés très critiques à l’égard du nouveau look, certains soulignant même qu’il donne à YouTube.com l’impression de ressembler à d’autres sites de vidéos en ligne. Ils font ici allusion à des sites pour adultes.

Que dit YouTube ? Sur X (ex-Twitter), le groupe indique : « Il semble que vous voyez une fonction expérimentale/test. Les différentes équipes de YouTube testent souvent de nouvelles façons d’améliorer les fonctions et les expériences ». Le service invite alors les internautes à partager leurs avis.

jumping in! it sounds like you’re seeing an experiment/test feature. diff teams at YouTube often test new ways to improve features & experiences. you can share your feedback here: https://t.co/NnQpe4fbHH also, you can check out recent experiments here: https://t.co/p3uu6MOOr2

— TeamYouTube (@TeamYouTube) April 10, 2024