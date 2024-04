Les États-Unis ont voté pour rétablir la neutralité du Net

La neutralité du Net va faire son retour aux États-Unis. Aujourd’hui, l’agence fédérale des communications (FCC) a voté pour son rétablissement, avec 3 votes pour et 2 votes contre.

La neutralité du Net est le principe selon lequel tous les contenus, sites Web et applications doivent être traités de manière égale par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et les opérateurs de réseaux. Cela signifie que les FAI ne peuvent pas discriminer ou favoriser certains contenus, services ou plateformes en ralentissant, bloquant ou accordant un traitement prioritaire à certains types de données en ligne en fonction de leur source, de leur destination ou de leur nature. Ce principe vise à garantir un accès ouvert à Internet et à préserver l’égalité des chances pour tous les utilisateurs, qu’ils soient de grandes entreprises, des start-ups ou des particuliers, en empêchant les FAI de jouer un rôle de portier de l’Internet.

La neutralité du Net est souvent considérée comme cruciale pour la libre concurrence, l’innovation et la liberté d’expression en ligne. En garantissant un accès égal à tous les contenus et services disponibles sur Internet, elle permet aux utilisateurs de choisir librement ce qu’ils veulent consulter, sans intervention indue des FAI.

En décembre 2017, la FCC (administration Trump) avait voté la fin de la neutralité du Net. Aujourd’hui, la FCC (administration Biden) a voté pour la rétablir. Pour information, les États-Unis ont adopté la neutralité du Net pour la première fois en 2015, lorsque Barack Obama était président.