La Chine met au point le Neucyber, l’équivalent de la puce neuronale de Neuralink

On pouvait s’y attendre dans le contexte d’intense compétition économique et technologique entre les deux pays : la Chine a développé sa propre version d’une puce d’interface cerveau-ordinateur (BCI), similaire au capteur de l’américain Neuralink. Si l’on en croit un article de Xinhua cité par Reuters, la puce Neucyber aurait permis à un singe de contrôler un bras robotique et de saisir une fraise uniquement par la « pensée « . La puce neuronale a été développée par Beijing Xinzhida Neurotechnology et a été dévoilée lors du Forum Zhongguancun à Pékin. Dotée de microélectrodes flexibles, de dispositifs d’acquisition de signaux neuronaux et d’un algorithme de décodage neuronal génératif, la puce Neucyber s’annonce comme un condensé de technologies de pointe. On notera cependant que contrairement à son homologue américain Neuralink qui est déjà passé aux essais sur l’homme, Neucyber n’a pas encore été testé sur des sujets humains.

Image d’illustration générée avec l’IA Ideogram

« Le BCI implique de capturer des changements subtils dans les signaux électriques cérébraux, de décoder les intentions cérébrales et de parvenir à un contrôle ‘pensé’ des ‘actions’, permettant le contrôle de machines sans contact physique », a déclaré Luo Minmin, professeur à l’Université Tsinghua et qui travaille à l’Institut de l’université. pour Brain Research.

La Chine met le paquet sur les neurotechnologies

Le site chinois Global Times rapporte en outre qu’une autre puce BCI baptisée Neural Electronic Opportunity (NEO) a été implantée chez un patient tétraplégique par des chercheurs de l’Université Tsinghua, ce qui a permis au patient de boire de l’eau à l’aide d’un gant spécialisé. Un nouveau laboratoire chinois dédié à la recherche sur l’interaction cerveau-machine a aussi été inauguré l’an dernier, ce qui laisse entendre que le gouvernement de Pékin a fait des neurotechnologies un axe de développement prioritaire. Ces efforts seront-ils suffisants pour rattraper les Etats-Unis, actuellement leader dans ce secteur ? Le Neucyber apporte un premier élément de réponse.