28 ans plus tard : une pléiade de stars pour le film de Danny Boyle et Alex Garland

28 ans plus tard, la suite des survivals cultes 28 semaines plus tard et 28 jours plus tard, affichera un casting 5 étoiles. Le site Deadline nous informe en effet que Jodie Comer (Killing Eve, Le Dernier Duel, Free Guy), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Bullet Train) et Ralph Fiennes (La Liste de Schindler, Le Patient Anglais). sont les trois premiers acteurs à rejoindre le film, et il se murmure que Cillian Murphy (tout auréolé d’un Oscar pour Oppenheimer) pourrait faire aussi son grand retour dans la franchise, même si l’acteur star de la série n’est pour l’instant crédité qu’en tant que producteur.

Une nouvelle trilogie en préparation

Ce déluge de stars hollywoodiennes a sans doute à voir avec le fait que Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionnaire) et Alex Garland (Ex Machina, Civil War) ont conçu ce nouveau métrage comme le point de départ d’une nouvelle trilogie de zombies, la réalisatrice Nia DaCosta étant déjà pressentie pour diriger le second volet. « C’était la clé du concept, une histoire qui ne pouvait pas naturellement tenir dans un seul film », a fait récemment déclaré Garland dans les colonnes du site io9. « Et il y avait une possibilité – que nous n’aurons peut-être pas l’occasion de faire – celle de faire une véritable trilogie. Pas une séquence de suites qui reproduisent effectivement la première chose sous des formes légèrement différentes, mais un véritable récit… »

28 ans plus tard sortira en salles en 2025.