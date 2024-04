Google reporte pour la 3e fois la fin des cookies tiers dans Chrome

Google annonce un troisième report pour la fin des cookies tiers au niveau de son navigateur Chrome. Au départ, cela devait être fait d’ici 2022. Il y a ensuite eu deux autres reports pour 2023 et 2024, et voilà le troisième qui nous amène à 2025.

Dans une communication, Google indique :

Nous restons déterminés à collaborer étroitement avec les [organismes britanniques] CMA et ICO, et nous espérons conclure ce processus cette année. Si nous parvenons à un accord, nous envisageons de procéder à l’élimination des cookies de tiers dès le début de l’année prochaine.

Le Privacy Sandbox est le plan de Google visant à remplacer les cookies tiers, les identifiants de suivi intersites, les empreintes digitales et d’autres méthodes similaires par des solutions plus respectueuses de la vie privée.

L’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), auprès de laquelle Google avait accepté d’obtenir l’autorisation avant de supprimer les cookies tiers, continue de s’inquiéter. Google indique :

Nous reconnaissons qu’il existe des défis permanents liés à la réconciliation des réactions divergentes de l’industrie, des régulateurs et des développeurs, et nous continuerons à nous engager étroitement avec l’ensemble de l’écosystème. Il est également essentiel que la CMA dispose de suffisamment de temps pour examiner toutes les preuves, y compris les résultats des tests de l’industrie, que la CMA a demandé aux acteurs du marché de fournir d’ici la fin du mois de juin. Compte tenu de ces deux considérations importantes, nous n’achèverons pas la suppression des cookies de tiers au cours du second semestre du quatrième trimestre.