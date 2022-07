Google reporte la fin des cookies tiers dans Chrome à 2024

Google annonce un nouveau report pour ce qui est de mettre un terme aux cookies tiers dans Chrome, c’est maintenant programmé pour 2024. La date initiale était 2022, avant un report à 2023. Voilà donc une autre année supplémentaire.

La Privacy Sandbox est l’initiative de Google visant à remplacer les cookies tiers (ainsi que les identifiants de suivi intersites, l’empreinte du navigateur et d’autres techniques secrètes) une fois que des alternatives respectueuses de la vie privée sont en place. Depuis, Google travaille sur de nouvelles technologies et a plus récemment publié des essais dans Chrome pour que les développeurs puissent les tester.

« Nous avons travaillé étroitement pour affiner nos propositions de conception en fonction des commentaires des développeurs, des éditeurs, des spécialistes du marketing et des régulateurs via des forums », indique Google. « Le retour le plus constant que nous avons reçu est la nécessité de disposer de plus de temps pour évaluer et tester les nouvelles (…) technologies avant de déprécier les cookies tiers dans Chrome ». En effet, certains annonceurs publicitaires ont peur de ce qui va se passer et réclament un délai supplémentaire.

Il faudra donc attendre le second semestre de 2024 pour voir la fin des cookies tiers dans Chrome… sauf si Google annonce un autre report. En attendant, le groupe fait savoir que ses essais avec la Privacy Sandbox s’étendront à des millions d’utilisateurs dans le monde dès le mois d’août. Plus les mois passeront et plus le nombre de testeurs augmentera.

Google compte proposer les API pour la Privacy Sandbox au cours du troisième trimestre de 2023 avec une mise à jour de Chrome.