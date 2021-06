Google reporte l’abandon des cookies tiers à 2023

Il y a du changement concernant Google et l’abandon des cookies tiers dans Chrome, qui sera désormais une réalité en 2023. C’est un an plus tard que le calendrier initial.

Google reporte l’abandon des cookies tiers dans Chrome

« L’initiative Privacy Sandbox a pour but de créer des technologies qui protègent la vie privée des utilisateurs, tout en donnant aux entreprises et aux développeurs les outils nécessaires pour bâtir des modèles économiques pérennes et garantir que le Web reste un environnement ouvert et accessible à tous », explique Google. Le groupe a bien compris que tout le monde doit être prêt en même temps pour opérer à ce changement notable, d’où le report d’un an.

Voici les deux étapes de Google concernant l’abandon réel des cookies tiers dès 2023 :

1ère étape (lancement fin 2022) : dès l’achèvement des tests et du déploiement des API de Chrome, nous annoncerons le lancement de la 1ère étape. Au cours de celle-ci, les éditeurs et le secteur publicitaire se verront accorder le temps nécessaire à la migration de leurs services. Selon nos estimations, le processus devrait durer neuf mois, au cours desquels nous surveillerons rigoureusement l’adoption des API ainsi que les retours avant d’entamer la 2e étape.

2e étape (lancement mi-2023) : Chrome cessera progressivement de prendre en charge les cookies tiers, avant de supprimer totalement ces derniers dans un délai de trois mois d’ici la fin de l’année 2023.

Privacy Sandbox, un point important pour Google

Dans la foulée, Google annonce continuer à travailler à la lutte contre les techniques de pistage comme le fingerprinting (empreinte digitale d’appareils). « Nous pensons que la Privacy Sandbox offrira les meilleures solutions de protection de la vie privée sur Internet. En veillant à ce que notre écosystème puisse poursuivre ses activités sans pister les internautes sur le Web, nous pouvons tous ensemble garantir le maintien du libre accès au contenu », indique le groupe.