Google supprimera certains cookies publicitaires en 2022

Hier, Google a publié une déclaration selon laquelle il ne pourrait pas éliminer la technologie de suivi des utilisateurs sans l’approbation du régulateur britannique de la concurrence. En effet, cette technologie de suivi des utilisateurs est importante pour les annonceurs qui utilisent Chrome. Google a exprimé son engouement de travailler avec le régulateur afin de résoudre à la fois les problèmes de confidentialité et de concurrence.

Certains cookies seront éliminés de Chrome dès 2022

En janvier dernier, l’Autorité de la concurrence et des marchés (CAM) a examiné le plan de Google visant à supprimer la prise en charge de certains cookies dans Chrome dès 2022.

Les entreprises du secteur de la publicité en ligne craignent que la suppression de certains cookies ne nuise à leurs activités. Plus précisément, en impactant sur leur capacité à collecter des informations pour personnaliser leurs publicités. En d’autres termes, ces entreprises, qui pèsent 250 milliards de dollars, sont de plus en plus dépendantes des bases de données d’utilisateurs de Google.

La CMA a également annoncé une série d’engagements vendredi dernier. Google implique effectivement le régulateur dans un projet intitulé « Privacy Sandbox ». Ce projet consiste à développer des technologies de suivi alternatives aux cookies. Ces engagements seront soumis aux commentaires du public jusqu’au 8 juillet avant de devenir définitifs.

Le régulateur britannique craint que Google n’abuse de sa position dominante

Google s’intéresse particulièrement à certains cookies publicitaires intrusives qui permettent de tracer la navigation des internautes. Pour ce faire, le géant de la recherche veut instaurer des alternatives potentielles aux cookies qui protègeront mieux la vie privée des utilisateurs.

Néanmoins, les enquêteurs britanniques ont soulevé que ces alternatives « fausseraient également la concurrence et permettraient à Google d’exploiter sa position dominante apparente », rapporte Reuters.

Mais Google a rétorqué qu’il s’assurerait que tout ce qui émerge de Privacy Sandbox ne lui donne un avantage injuste. Une de ces alternatives, appelée FLoC, serait justement en cours de test auprès de 0, 5% des utilisateurs de Chrome.