Les détails du nouveau Chromecast 4K avec Google TV se dévoilent

Un nouveau Chromecast 4K avec Google TV est en préparation et les premiers détails à son sujet sont dévoilés. Il fera suite au modèle qui a vu le jour en 2020.

Le nouveau Chromecast avec Google TV sera, sans surprise, toujours compatible 4K. Selon 9to5Google, la puce devrait être le modèle Amlogic S905X5, ce qui représente deux générations plus récentes que la puce Amlogic S905X3 du Chromecast 4K actuel. Son processus de gravure est en 6 nm (contre 12 mm actuellement) et on retrouve le support du codec vidéo AV1.

Une autre nouveauté va concerner la télécommande. Google va proposer un nouveau modèle avec des boutons supplémentaires pour toujours plus de contrôles. Il y aura notamment un bouton en bas avec une étoile qui devrait permettre aux utilisateurs de configurer une action de leur choix (pour lancer une application spécifique par exemple).

Côté prix, rien ne changerait par rapport au modèle existant. Google garderait le tarif de 49,99$ aux États-Unis. Reste à voir si le prix en France, à savoir 69,99€, ne bougera pas lui aussi ou si Google fera un ajustement.

La sortie devrait être pour bientôt. Une date précise n’est toutefois pas communiquée. Mais étant donné que Google organise sa conférence I/O le 14 mai, il est fort possible que nous entendions parler du nouveau Chromecast 4K d’ici quelques semaines.