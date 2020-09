Google annonce le Chromecast avec Google TV et une télécommande

Google dévoile aujourd’hui son nouveau Chromecast. Il change de forme, adopte une nouvelle interface TV et il est accompagné d’une télécommande. C’est une première, les précédents Chromecasts se contrôlaient avec un smartphone.

Le design a beau avoir évolué, le fonctionnement est le même. Le Chromecast se branche sur un port HDMI de son téléviseur et donne accès à plein de services et applications. Il y a notamment Netflix, YouTube, myCanal, Amazon Prime Video et Molotov pour ne citer qu’eux. On retrouve le support de la 4K HDR, du Dolby Vision et de 60 images par seconde.

Le changement notable se situe au niveau de la partie logicielle. Le nouveau Chromecast tourne sous Google TV. Cette interface, qui est basée sur Android TV, regroupe vos films, séries et autres contenus issus de toutes vos applications et abonnements, et les organise pour vous. Le fonctionnement est similaire à l’application Apple TV d’Apple, à l’exception que Netflix est supporté ici, ce qui n’est pas négligeable vu sa popularité.

Au-delà de cette fonctionnalité, Google TV propose un onglet « Pour vous » avec des suggestions personnalisées de contenus provenant de vos abonnements et basées sur ce que vous aimez regarder. Google TV comporte aussi une liste d’envies dans laquelle vous pouvez ajouter les films et émissions que vous souhaitez regarder plus tard.

Pour ce qui est de la télécommande, elle dispose des boutons de contrôle de lecture classiques. Il y a aussi un bouton pour lancer Google Assistant, un bouton pour ouvrir YouTube et un bouton pour lancer Netflix. Naturellement, un micro est présent pour faire ses requêtes vocales.

Le Chromecast avec Google TV est disponible dès aujourd’hui en précommande sur le Google Store avec trois coloris : neige, aurore ou ciel. La livraison se fera à la mi-octobre. Le prix est de 69,99€. Il y a aussi une offre avec le Chromecast + 6 mois d’abonnement à Netflix avec le forfait Standard (qualité HD, 2 écrans) pour 109,99€.