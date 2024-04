La Russie travaillerait sur une plateforme de calcul intensif à 128 coeurs par cluster de serveur

A la traine technologique du reste des pays industrialisés, la Russie serait toutefois en train de refaire une partie de son retard en matière de super-calculateurs/plateforme de calculs. Le pays tenu d’une main de fer par Vladimir Poutine travaillerait sur une nouvelle plate-forme de calcul intensif et de cloud qui comporterait in fine jusqu’à 128 cœurs de processeur par cluster de serveur. Sachant que la Russie ne développe pas elle-même des processeurs et semi-conducteurs de pointe, la question se pose de savoir où le Kremlin ira récupérer les composants dédiés à cette plateforme de calcul.

Les sources indiquent pourtant qu’une entreprise publique nommée Roseelectronics aurait développé cette nouvelle plate-forme informatique appelée Basis en utilisant des « technologies nationales », ce qui a tout de même de quoi laisser sceptique. Plus probablement, un partenaire comme le chinois SMIC pourrait livrer des processeurs destination de Basis. La plateforme Basis comprendrait au départ trois serveurs disposant chacun de 128 cœurs de processeur (ou jusqu’à 128 coeurs de processeur), ainsi que 2 To de capacité de stockage. Rien n’a filtré concernant l’architecture choisie pour cette plateforme (chiplets ?) mais l’on sait que le secteur ciblé serait « non standard », ce qui semble être l’indice d’un usage avant tout militaire.

Basis étant une plateforme hautement évolutive, cette dernière pourrait à terme exécuter des centaines de nœuds pouvant se transformer en milliers de machines virtuelles reliées entre elles via le réseau Angara (un réseau à haut débit et à faible latence développé en Russie).