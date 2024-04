Firefox 125 propose l’AV1 étendu, le surlignage des PDF, un copier/coller rapide des URL et plus

Mozilla propose la version stable de Firefox 125 au téléchargement et il ne s’agit pas d’une petite version. En effet, la mise à jour a le droit à plusieurs nouveautés dans différents domaines.

Les nouveautés de Firefox 125

Firefox 125 supporte le codec AV1 pour les Encrypted Media Extensions (EME), permettant une lecture de meilleure qualité à partir des services de streaming vidéo. Ce n’est pas encore la norme de nos jours, mais certains utilisent déjà le codec vidéo, dont Netflix selon les supports.

Le navigateur améliore également sa gestion des fichiers PDF. Les utilisateurs peuvent désormais profiter de la fonction pour surligner du texte.

D’autre part, Firefox View affiche désormais les onglets épinglés dans la section des onglets ouverts. Des indicateurs d’onglets ont également été ajoutés aux onglets ouverts, de sorte que les utilisateurs peuvent voir quels sont ceux qui sont en train de lire des médias et rapidement mettre en sourdine ou rétablir le son d’une fenêtre à l’autre. Des indicateurs ont également été ajoutés pour les favoris, les onglets avec notifications et plus encore.

Autre amélioration annoncée par Mozilla, Firefox 125 bloque désormais de manière plus proactive les téléchargements provenant d’URL considérées comme potentiellement indignes de confiance.

En outre, la fonction de suggestion de collage d’URL offre aux utilisateurs un moyen pratique de visiter rapidement les URL copiées dans le presse-papiers. Lorsque le presse-papiers contient une URL et que la barre d’adresse est sélectionnée, un résultat de saisie semi-automatique apparaît automatiquement. L’activation de la suggestion du presse-papiers permet à l’utilisateur de se rendre à l’URL en un seul clic.

Enfin, le navigateur propose désormais une option permettant d’activer la découverte automatique de proxy Web (WPAD) lorsqu’il est configuré pour utiliser les paramètres de proxy du système.

Firefox 125 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.