Nothing annonce ses écouteurs Ear et Ear (a) avec ChatGPT

ChatGPT fait ses débuts sur les Ear et Ear (a), les nouveaux écouteurs sans fil de Nothing afin d’avoir facilement accès à l’intelligence artificielle d’OpenAI. Attention toutefois : cette intégration est uniquement disponible pour ceux qui utilisent un smartphone Nothing.

ChatGPT sur les écouteurs de Nothing

« Grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs disposant de la dernière version de Nothing OS et de ChatGPT sur leurs téléphones Nothing pourront parler à l’outil d’intelligence artificielle le plus populaire au monde directement à partir des écouteurs Nothing, y compris les écouteurs Ear and Ear (a) nouvellement lancés », explique l’entreprise.

Cela ne s’arrête pas là en réalité, puisque Nothing promet d’améliorer l’expérience utilisateur en intégrant des points d’accès à ChatGPT au niveau du système. Ce sera notamment le cas pour le partage de captures d’écran et des widgets.

Du mieux par rapport aux générations précédentes

Qu’en est-il des écouteurs au-delà de l’intégration de ChatGPT ? La réduction active du bruit (ANC) est disponible sur les Ear et Ear (a), et permet d’annuler jusqu’à 45 dB de bruit selon Nothing. C’est plus que les 40 dB des Ear (2), mais en raison de l’échelle des décibels, c’est en réalité presque deux fois plus puissant, selon le constructeur. Ces performances devraient être encore améliorées grâce à l’« algorithme Smart ANC ».

Une autre amélioration concerne l’autonomie. Alors que les Ear (1) et Ear (2) avaient tous deux une autonomie de 4 heures avec l’ANC activé, les Ear tiennent 5,2 heures, tandis que les Ear (a) atteignent 5,5 heures. Ces chiffres passent respectivement à 8,5 heures et 9,5 heures lorsque l’ANC est désactivé. Il s’agit d’une nette amélioration, et le boîtier de charge propose maintenant 42,5 heures d’autonomie pour les Ear (a) sans ANC.

Vient alors une question : quelles différences entre le modèle standard et le modèle (a) ? Il y a quelques différences au niveau de l’audio, mais elles sont peu perceptibles. Les changements les plus importants concernent le matériel. Les Ear (a) sont moins résistants à l’eau et son boîtier de charge est beaucoup plus petit. Il y a aussi l’absence d’égaliseur entièrement personnalisé sur les Ear (a) et l’absence de charge sans fil. Enfin, les Ear suportent le codec LHDC 5.0 contrairement au modèle (a).

Les Nothing Ear sont disponibles en précommande pour 149€, là où les Nothing Ear (a) sont proposés pour 99€. Les premières expéditions auront lieu le 22 avril.