Starliner : la capsule de Boeing enfin prête pour sa première mission habitée

Après des années de galère (qui semblaient finalement annoncer les déboires actuels de l’avionneur), la capsule CST-100 Starliner de Boeing semble enfin prête à passer le cap de la mission spatiale habitée. La capsule Starliner vient d’être installée sur une fusée Atlas 5, et tout est désormais prêt pour la première mission d’essai en équipage, dont le lancement est prévu pour le mois de mai. Pour Boeing, il s’agit désormais de refaire une partie de l’énorme retard pris sur SpaceX dont la capsule Crew Dragon emmène déjà les astronautes vers l’ISS depuis presque 4 ans !

Du côté de Boeing, le parcours a été nettement plus chaotique, avec des accumulations de retards et des soucis techniques en tous genres. Une première capsule Boeing a enfin atteint l’ISS en 2022, et désormais, la firme américaine dispose de toutes les cartes en main pour passer à l’étape supérieure lors de la mission CFT. Pour ce premier vol habité, CST-100 Starliner accueillera les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Suni Williams. A noter que l’un des objectifs de la mission consistera à vérifier que les astronautes peuvent reprendre le contrôle manuel du vaisseau « au cas où… ». Si tout se déroule sans encombres, la NASA ne devrait alors plus tarder à certifier Starliner pour les transports réguliers d’équipages vers la Station Spatiale Internationale.