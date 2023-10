Un jour sans fin : Boeing reporte encore la première mission habitée de sa capsule Starliner

Boeing n’y arrive pas. Ce jeudi 12 octobre, la NASA a annoncé le report de la première mission habitée de Starliner. Certes, la prochaine date de lancement a été repoussée d’à peine un mois 1/2 cette fois-ci, mais la succession de reports donne l’étrange impression que Boeing se rapproche éternellement du but sans jamais y parvenir. Le lancement de Starliner est programmé pour la mi-avril, et l’on croise les doigts (et les orteils à ce stade) pour que rien ne vienne gripper la machine à la dernière minute. Après tout, ce n’est jamais que le quatrième report pour cette mission habitée, et l’on en comptait autant pour le lancement de la capsule à vide.

Pour ne rien arranger, ni la NASA ni Boeing n’ont fourni la moindre explication justifiant cet énième ajournement, mais l’on sait au moins que les détails de la mission ne changent pas : les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Sunita Williams doivent toujours embarquer dans le Starliner pour se rendre à bord de l’ISS, le lanceur de la mission étant bien sûr une fusée Falcon de SpaceX. Ce décalage de date reporte aussi par effet de domino la première mission opérationnelle du Starliner, qui glisse de l’été 2024 au début de l’année 2025. Jusqu’ici, Boeing n’a réussi à mener jusqu’au bout qu’une seule mission Starliner, le 20 mais 2023.