Des astronomes dénichent le trou noir stellaire le plus massif de notre galaxie

Tous les trous noirs de notre univers ne boxent pas dans la même catégorie : les trous noirs supermassifs ont une masse de l’ordre d’un million de masses solaires ou plus (ce sont ces trous noirs que l’on retrouve au centre des galaxies) tandis qu’à l’autre bout du spectre, les trous noirs stellaires se limitent à une masse de quelques dizaines de fois celle du Soleil. Une équipe d’astronomes ont pioché dans les données récupérées par le Visual Echelle Spectrograph (UVES) du Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO) afin de dénicher le trou noir stellaire le plus massif de notre Voie Lactée !

33 fois la masse de notre soleil

Pour rappel, les trous noirs superlatifs proviennent de la fusion de plusieurs trous noirs massifs ou de l’ingestion de milliers d’étoiles et/ou nuages de gaz tandis que les trous noirs stellaires sont issus de l’effondrement gravitationnel d’une seule étoile en toute fin de vie. Les trous noirs stellaires déjà détectés dans la Voie Lactée sont environ 10 fois plus « lourds » que notre Soleil, mais il s’avère que l’objet Gaia BH3 est un trou noir de 33 masses solaires, situé à seulement 2 000 années-lumière de la Terre dans la constellation de l’Aquila !

Les astronomes de la mission Gaia (financée par l’ESA) sont même parvenus à analyser la composition de l’étoile qui accompagne Gaia BH3. Cette dernière contiendrait peu d’éléments lourds et ce serait donc aussi le cas pour son étoile parente (qui s’est effondrée pour former le trou noir). Cette découverte confirme la théorie en vigueur concernant la formation des trous noirs stellaires, qui se formeraient donc à partir d’étoiles particulièrement pauvres en métaux. De futures observations de Gaia BH3 (avec de nouveaux instruments) devraient enrichir notre connaissance de ce type de trous noirs et par la même affine notre connaissance des premiers temps de l’univers.