Adobe Premiere Pro se met à l’IA générative pour les vidéos

Adobe a dévoilé de nouvelles fonctionnalités en lien avec l’intelligence artificielle générative dans Premiere Pro, son logiciel de montage de vidéos. L’idée est que les monteurs puissent faire davantage, tout en travaillant moins.

De l’IA générative dans Premiere Pro

Les nouveaux outils s’appuieront sur le modèle d’IA Firefly d’Adobe et sur des partenariats avec des entreprises d’IA populaires telles que OpenAI, Pika Labs et Runway ML.

Les nouvelles fonctions vidéo de Firefly permettront notamment d’ajouter ou de supprimer des objets dans les vidéos à l’aide de prompts en langage naturel. Les utilisateurs pourront également allonger la durée des séquences vidéo en demandant au modèle d’intelligence artificielle de générer un contenu supplémentaire cohérent sur le plan sémantique. Toutes les vidéos générées par ces outils seront automatiquement marquées avec les références de contenu d’Adobe, ce qui permettra de savoir quelles parties ont été générées par IA.

Adobe explique que les monteurs vidéo peuvent supprimer un élément indésirable, modifier la garde-robe d’un acteur ou ajouter des éléments de décor tels que des tableaux sur les murs ou des plantes sur un bureau.

Adobe liste ces trois éléments pour ses nouveautés en lien avec l’IA générative :

Extension générative : ajoutez des images pour allonger les clips, ce qui facilite la synchronisation parfaite des montages et l’ajout de transitions fluides.

Ajout et suppression d’objets : il suffit de sélectionner et de suivre les objets, puis de les remplacer.

Du texte à la vidéo : générez des séquences entièrement nouvelles directement dans Premiere Pro. Il suffit de taper du texte avec un prompt ou de charger des images de référence.

L’une des intégrations les plus attendues sera celle de Sora d’OpenAI. Ces dernières semaines, Sora a gagné en popularité pour la création d’images et de vidéos photoréalistes en haute définition à partir de commandes textuelles. En offrant un accès direct à Sora et à d’autres modèles tiers, Adobe proposera aux utilisateurs un choix beaucoup plus large d’outils génératifs.

Adobe fait savoir que les nouveautés de Premier Pro avec l’IA générative seront disponibles dans le courant de 2024. Il n’y a pas encore une date précise.