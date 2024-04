Disney+ prévoit des chaînes en continu avec des thèmes comme Marvel et Star Wars

Disney+ va s’inspirer de la télévision linéaire en proposant des chaînes en continu avec différents thèmes, comme Marvel et Star Wars selon The Information. Ainsi, la plateforme de streaming proposerait un système de diffusion alternatif.

Des chaînes sur Disney+

L’idée est simple : pour une chaîne Star Wars par exemple, il y aurait du contenu Star Wars 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela pourrait être les différents films qui existent et pourquoi pas des épisodes de séries. Ainsi, l’abonné pourrait zapper à tout moment de la journée sur la chaîne et éventuellement regarder le programme en cours. Cela peut être éventuellement intéressant s’il ne sait pas quoi regarder parmi le catalogue de films et séries que l’on retrouve en streaming.

Outre les programmes Star Wars et Marvel, la gamme de chaînes de Disney+ pourrait comprendre des diffusions en continu des films d’animation classiques de Disney ou les films de Pixar. Même si les téléspectateurs doivent s’abonner à Disney+ pour regarder les chaînes, celles-ci contiendront probablement des publicités, tout comme la télévision traditionnelle.

Il n’y a pas encore de détails sur la date de lancement des nouvelles chaînes, et Disney s’est refusé à tout commentaire. Cependant, cette rumeur s’aligne sur les objectifs du groupe de Mickey de garder les utilisateurs collés à son application.

Disney tente de faire de son service de streaming Disney+ un guichet unique pour les consommateurs. Le groupe a récemment intégré Hulu et prévoirait de faire quelque chose de similaire avec ESPN lorsque le service de streaming autonome de la chaîne sportive arrivera l’année prochaine (aux États-Unis)