Des téléviseurs au contenus médias, le géant chinois TCL tente le grand écart… avec un résultat plutôt mitigé. Le fabricant de TV à bons prix a produit un « trailer » intitulé Next Stop Paris via sa filiale TCLtv, et l’aspect artificiel des images saute littéralement aux yeux. L’intégralité du « trailer » a été réalisé grâce à des IA de génération de vidéos, ce que le fabricant assume pleinement. TCLtv+ décrit même ce projet comme la « première histoire d’amour basée sur l’IA ». Le rendu, la capture de mouvements et même les performances vocales seraient produites par l’IA, mais TCL tempère en précisant que des artistes aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Pologne ont travaillé sur le projet. Seule l’intrigue semble être le produit d’individus en chair et en os (et encore…): Next Stop Paris raconte l’histoire d’ une jeune femme partie seule en lune de miel à Paris après que son fiancé se soit enfui avec quelqu’un d’autres juste après leur mariage. Cette dernière rencontre un inconnu dans le train et le couple explore ensemble la capitale française.



« Je suis enthousiasmé par cette opportunité de nous différencier avec une programmation originale. L’AIGC [contenu généré par l’intelligence artificielle] est pour nous le début », a ainsi déclaré Chris Regina, responsable du contenu de TCL, à Broadcasting+Cable. « C’est une nouvelle approche et il est logique, venant d’une entreprise de technologie et de matériel informatique, que c’est là que nous allons. commencer. »

Le gros soucis ici est sans doute que le résultat semble cumuler le pire de ce que peut produire l’IA à l’heure actuelle, avec des images désincarnées et un effet « vallée de l’étrange »(Uncanny Valley) très prononcé, au point d’en être parfois inquiétant. Quand on compare ces images avec les résultats de Sora (l’IA de génération de vidéo d’OpenAI), l’écart semble réellement abyssal.