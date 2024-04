Orange lance une nouvelle offre Livebox moins chère (avec des concessions)

Orange profite du lancement de son nouveau décodeur TV 6 pour revoir ses offres, avec notamment une qui a pour nom « Just Livebox Fibre ». Elle est moins chère que les autres, mais il y a des concessions.

Avec l’offre Just Livebox Fibre, les abonnés ont le droit à Internet et aux appels, rien d’autre. Il n’y a pas de chaînes de télévision disponibles. Pour le téléphone, les appels sont en illimité vers les fixes en France métropolitaine et DOM, et non vers les mobiles. Et pour Internet, il s’agit de l’ancienne Livebox 5 avec des débits de 400 Mb/s en téléchargement (download) et tout autant en envoi (upload). Le prix est de 19,99€/mois pendant six mois puis 33,99€/mois.

Si la télévision est importante pour vous, il y a l’offre « Série spéciale Livebox Fibre » à 39,99€/mois. Attention : Orange fournit ici son ancien décodeur TV et non le tout nouveau annoncé cette semaine.

Autre changement : Orange a baissé les prix de deux offres… pour les premiers mois. Ainsi, l’abonnement « Livebox Up Fibre » coûte désormais 29,99€/mois pendant six mois (au lieu de 33,99€/mois auparavant) puis 51,99€/mois. Elle permet d’avoir jusqu’à 2 Gb/s pour Internet.

L’autre évolution concerne l’offre « Livebox Max Fibre » qui coûte maintenant 34,99€/mois pendant six mois (au lieu de 39,99€/mois auparavant) puis 57,99€/mois. C’est le haut du panier ici avec 5 Gb/s de débit.

Toutes les offres sont disponibles dès maintenant sur le site d’Orange.