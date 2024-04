Orange annonce un nouveau décodeur TV : plus rapide, Wi-Fi 6 et Alexa

Orange présente aujourd’hui son décodeur TV 6, qui concerne les abonnés Livebox. Il succède au modèle qui était proposé jusqu’à présent et qui avait vu le jour en 2018. L’opérateur historique promet diverses améliorations.

Le décodeur TV 6 d’Orange se dévoile

Orange annonce que le décodeur TV 6 intègre un « processeur de dernière génération » et une « grande capacité mémoire », ce qui lui permet d’être plus rapide et donc de proposer une expérience plus fluide dans la navigation des menus. Il y a également les dernières versions en date des applications de streaming (Netflix, Disney+, Prime Video Paramount+) avec « une meilleure qualité d’image » et les interfaces à jour.

Le Wi-Fi 6 est également présent, ce qui va tout particulièrement intéresser les personnes qui n’ont pas le décodeur à proximité de leur Livebox. Le nouveau support permet d’avoir une meilleure réception et du mieux pour la stabilité, que ce soit pour regarder les chaînes de télévision ou profiter des services de streaming.

Un autre ajout est Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Il devient possible de piloter la box avec la voix, notamment pour trouver un programme à regarder. Orange assure que cela fonctionne « même dans des environnements bruyants ».

De plus, le design évolue avec une forme carrée et un coloris neutre. Ça s’inspire des codes stylistiques des Livebox 6 et 7. D’ailleurs, il est bon de noter que le nouveau décodeur TV pour la France existe déjà en Pologne. Le modèle polonais tourne sous Android TV. Ce n’est pas le cas ici, Orange propose toujours son système d’exploitation maison.

Enfin, il y a le support de la 4K et du Dolby Atmos, tout comme le contrôle du direct et jusqu’à 300 heures d’enregistrement. Les contenus enregistrés peuvent être regardés sur plusieurs écrans.

Le décodeur TV 6 d’Orange est disponible dès maintenant avec l’offre Livebox Max.