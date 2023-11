Orange lance une box télé avec Android TV, mais pas encore en France

Orange propose ses Livebox en France, avec le décodeur télé qui va avec et un système d’exploitation maison. Mais l’opérateur existe aussi dans d’autres pays et il rend maintenant disponible une box télé qui tourne sous Android TV.

Orange se met au décodeur avec Android TV

C’est du côté de la Pologne qu’Orange propose le « Dekoder 4K Multi », une box télé avec Android TV (Android 12) qui permet donc d’accéder à de nombreuses applications. En effet, on retrouve le Google Play Store et les utilisateurs peuvent faire des installations. Ce n’est pas le cas avec le boîtier proposé avec la Livebox en France, où l’utilisateur n’a aucun contrôle à ce niveau et doit attendre qu’Orange décide d’installer telle ou telle application. Il s’agit généralement des applications pour les services de streaming, comme Netflix et Disney+.

La box TV proposée en Pologne par Orange ressemble beaucoup aux Livebox 6 et 7. La télécommande, pour sa part, est différente. Elle se veut un peu plus imposante par rapport au modèle français qui est pour le coup assez fin. La présence de piles AA a probablement un rôle à jouer à ce niveau, étant donné que la télécommande française se contente d’une pile plate.

Parmi les autres caractéristiques, on retrouve le Wi-Fi 6, un port Ethernet, un port HDMI 2.1, le support de la 4K, la puce Broadcom BCM72127, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Vient maintenant la grande question : Orange va-t-il proposer un jour ou l’autre ce décodeur télé avec Android TV en France ? Il n’y a aucune communication sur le sujet dans l’immédiat. À voir si l’opérateur historique accepte de laisser les clés à Google (qui développe Android TV) dans les autres pays, mais garder un système maison en France.