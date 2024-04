Star Wars : des robots autonomes BD-X font leur début au parc à thème Star Wars: Galaxy’s Edge

Après les premiers essais au mois d’octobre dernier, les droides BD-X font désormais une apparition quotidienne au parc à thème Star Wars: Galaxy’s Edge (Galaxy’s Edge est une zone thématique des parcs Disneyland en Californie et Disney’s Hollywood Studios au Walt Disney World Resort en Floride). Si l’on en croit Disney, ces robots sont autonomes et peuvent même apprendre de leurs interactions avec les visiteurs. Comme on peut s’en douter, des membres du parc sont continuellement autour des deux robots durant leur ronde. Les premières vidéos de visiteurs montrent que Disney a réellement réussi son coup : ces BD-X de nouvelle génération nous projettent directement dans le futur. Leurs animations ultra fluides « à la Pixar » et la rapidité avec laquelle ils se déplacent semblent montrer la voie pour la robotique domestique en général, sachant que l’anthropomorphisation des robots reste encore le meilleur moyen pour faire en sorte que des individus aient envie de communiquer avec des machines.



Les deux droïdes de Disney ont aussi un nom, le vert s’appelle Gret le bleu s’appelle Besh

Pour rappel, les deux robots DX-Droids ont été mis au point par Disney Research et Walt Disney Imagineering Research & Development, deux divisions de Disney qui travaillent comme des startups de la tech afin de proposer des innovations technologiques, innovations destinées à enrichir les attractions des parcs Disney partout dans le monde ( surtout dans les parcs américains à vrai dire).