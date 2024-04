Internet par satellites : la société Astranis lance ses satellites Omega offrant 5 fois plus de débit

SpaceX a (enfin) de la concurrence. Progressivement, l’internet par satellite est en train de passer d’une solution de dernier recours à une option compétitive pour la connectivité mondiale, notamment grâce à des lancements spatiaux de moins en moins coûteux. Starlink de SpaceX a mené la charge, offrant un service presque aussi fiable que les alternatives terrestres, et désormais c’est au tour d’Astranis de se tailler une niche sur ce marché en croissance exponentielle. La startup américaine vient d’annoncer Omega, un satellite de communication destiné à opérer depuis une orbite géostationnaire élevée, promettant ainsi une vitesse cinq fois supérieure à celle de ses satellites de génération précédente.

Alors que les premiers satellites d’Astranis fournissaient jusqu’à 10 Gbps, Omega devrait atteindre les 50 Gbps. Ces débits massifs sont ensuite déployés vers les foyers : en Alaska, Astranis propose un abonnement internet avec la promesse d’un débit de 25 Mo/s en download. Contrairement à l’approche de Starlink, qui a déployé une mégaconstellation en orbite basse terrestre afin de proposer une meilleure latence, Astranis opte pour des orbites géostationnaires, qui sont à plus de 35 km au-dessus de la Terre. Ce choix d’orbite élimine le besoin de stations de suivi au sol et assure une ligne de vue continue vers la surface, bien qu’au prix d’une plus grande consommation de carburant pour le déploiement des satellites.

Les satellites Omega sont en outre plus légers que les satellites de même catégorie et ont été conçus pour être déployés par une seule fusée de moyenne capacité. Astranis prévoit de lancer jusqu’à 24 satellites Omega par an, les premiers déploiements étant prévus pour 2026.