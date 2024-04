EA Play : le prix de l’abonnement de jeux augmente

Electronic Arts a décidé d’augmenter les prix pour son abonnement EA Play qui permet de jouer à de nombreux jeux et d’avoir quelques avantages. La hausse concerne les différentes régions, dont l’Europe.

L’abonnement EA Play standard est à 5,99€/mois, contre 3,99€/mois jusqu’à présent. Pour l’abonnement à l’année, le tarif passe de 24,99€ à 39,99€. Cette offre permet de jouer à de nouveaux jeux pour une durée de 10 heures plusieurs jours avant leur sortie. Elle offre également la possibilité de débloquer des récompenses de membre en jeu et d’avoir un accès instantané à une collection des jeux EA les plus populaires.

Il y a également une hausse de prix pour EA Play Pro, qui se veut uniquement disponible sur PC. Le prix mensuel passe de 14,99€ à 16,99€. Et pour l’abonnement à l’année, le prix passe de 99,99€ à 119,99€. Cet abonnement propose de jouer aux éditions Premium d’une sélection de nouveautés plusieurs jours avant leur sortie, de débloquer des récompenses de membre en jeu et d’avoir un accès illimité à une bibliothèque de licences populaires et d’éditions Premium de jeux Electronic Arts.

La nouvelle tarification sera appliquée à compter du 10 mai selon un mail qu’envoie Electronic Arts à ses joueurs. Et pourtant, elle apparait déjà sur le site du studio.

Il y a un point positif : ceux qui ont le Xbox Game Pass Ultimate ont toujours accès à l’EA Play, mais le prix ne bouge pas. C’est du moins le cas pour le moment.