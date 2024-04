La NASA sait désormais pourquoi la sonde Voyager 1 envoie des messages incompréhensibles

Depuis plusieurs mois, l’équipe de la NASA en charge de la mission Voyager est confrontée à la tâche particulièrement complexe de déchiffrer les messages brouillés (et incompréhensibles) envoyés par la sonde Voyager 1, désormais au-delà de notre système solaire. Les réponses de la sonde aux demandes de données sont devenues un enchevêtrement incompréhensible de 1 et de 0, laissant les ingénieurs de la NASA dans un état de perplexité absolue. En quelques semaines, les données brouillées provenant des instruments scientifiques du vaisseau spatial se sont transformées en une série énigmatique de chiffres. La résolution de ce gros bug est rendue d’autant plus compliquée que plusieurs ingénieurs qui ont démarré la mission Voyager sont aujourd’hui décédés.

Le mystère est levé

Dans une nouvelle tentative de corriger cette panne de communication, la NASA a envoyé une « commande poke » à Voyager 1 au mois de mars dernier. Cette commande, qui ajuste directement les adresses mémoire du système (et est quelque peu dépassée selon les normes actuelles), doit inciter le vaisseau spatial à adopter une séquence de lecture logicielle différente de celle qu’il utilise habituellement. Environ 22 heures après l’envoi de cette commande, la NASA a semble t-il reçu un indice permettant de démêler le mystère : une activité spécifique au sein d’un segment du système de données de vol (FDS) de Voyager 1 s’est distinguée des transmissions inintelligibles précédentes, fournissant à la NASA une piste d’explication précieuse. Un ingénieur du Deep Space Network de la NASA a ainsi remarqué que les données comprenaient une lecture complète de la mémoire FDS de Voyager 1, offrant une occasion unique de comparer cette dernière capture interne avec les lectures FDS antérieures.

En exploitant ces nouvelles informations, la NASA a déterminé qu’environ 3 % de la mémoire de Voyager 1 était corrompue. Les ingénieurs de la mission Voyager estiment que cette corruption est isolée à une seule puce mémoire, ce qui pourrait simplifier le processus de contournement et de résolution du problème. Voyager-1 va t-il de nouveau communiquer intelligiblement avec la Terre ? La sonde semble en tout cas revenir de loin : il y a quelques semaines à peine, la NASA se préparait à un adieu définitif.