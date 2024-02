Voyager 1 : pour la sonde mythique, c’est (sans doute) l’heure des adieux

Lancée le 5 septembre 1977 par une fusée Titan IIIE/Centaur, la mythique sonde spatiale Voyager 1 arrive sans doute au bout d’une première longue étape de son voyage : voilà des mois en effet que la sonde ne transmet plus de données vers la terre, et les ingénieurs de la NASA se montrent de moins en moins optimistes quant aux chances de retour à la normale. Le FDS ( Système de Données de Vol) de la sonde ne transmet plus correctement avec l’Unité de Modulation de Télémétrie (TMU) en charge de transmettre les données vers la Terre. Des données sont bien transmises, mais elles ne correspondent à rien et pire ont sans doute un effet bouchon qui empêche les données véritables de circuler librement.

Voyager-1 ne communiquera donc (probablement) jamais plus avec la Terre, ce qui ne signifie pas pour autant que son voyage spatial s’arrête là. Désormais à une distance de 24 milliards de kilomètres de la Terre, Voyager-1 transporte toujours avec elle le fameux Voyager Golden Record, soit un disque doré de 30 cm de diamètre comprenant des sons (The Sounds of Earth), et des images illustrant sommairement la richesse et la diversité caractéristique de la vie sur Terre : on y trouve des photographies de paysages ou d’êtres humains, des enregistrements sonores de bruits du vent, du tonnerre, d’animaux, ou de cris de nourrisson, des extraits de textes littéraires et de musique classique et moderne, de Mozart à Chuck Berry. « Le disque est accompagné du stylet permettant sa lecture, et d’une source d’uranium 238 (choisi pour sa période radioactive de l’ordre de 4,5 milliards d’années) permettant de déterminer le temps écoulé depuis le lancement. » (source Wiki). A noter que Voyager-2 embarque avec elle le même disque. Ce témoignage de notre espèce rencontré t-il un écho dans l’espace interstellaire que traverse désormais Voyager-1. C’est là en tout cas la dernière mission de son périple galactique.

Voyager-1 c’est aussi une masse impressionnante de données récoltées sur Jupiter et Saturne, et la preuve in fine du travail remarquable des scientifiques et ingénieurs des années 70, eux qui ont donné naissance au premier engin spatial capable de franchir la bordure extérieure de notre système solaire. Si Voyager-1 ère dans une solitude à présent totale, il faut tout de même rappeler que la mission de Voyager-2 se poursuit de son côté. Là encore cependant, il faut sans doute se préparer au pire : il y a quelques mois en effet, la NASA s’était rendu compte que l’antenne de la sonde n’était plus calée correctement en direction de la Terre, perturbant là encore l’envoi de données. Les équipes au sol avaient malgré tout réussi à rétablir la connexion.