Star Wars Outlaws dévoile sa nouvelle bande-annonce et sa date de sortie

Ubisoft propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Star Wars Outlaws, son nouveau jeu à monde ouvert. On découvre aussi la date de sortie : 30 août 2024.

Voici comment Ubisoft présente Star Wars Outlaws :

Découvrez le tout premier jeu Star Wars en monde ouvert, dont l’action a lieu entre les événements de L’Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. Explorez des planètes mémorables, emblématiques ou inédites, dans toute la galaxie. Risquez le tout pour le tout dans la peau de Kay Vess, une hors-la-loi déterminée à gagner sa liberté et à débuter une nouvelle vie, accompagnée de son fidèle complice Nix. Fricotez avec les pires crapules de la galaxie et naviguez entre les syndicats criminels grâce à votre maîtrise du blaster, vos talents de voleuse et votre don pour la manipulation.

La bande-annonce, qui fait suite à celle du gameplay,, annonce un âge d’or pour la pègre de l’univers Star Wars, avec des organisations criminelles comme les Zerek Besh, les Pike, les Crimson Dawn et les Hutt qui récoltent les fruits d’une galaxie en guerre. Elle promet également la présence de quelques personnages familiers, dont Jabba le Hutt en personne, ainsi que de héros et de méchants tout à fait nouveaux dans la franchise.

Star Wars Outlaws sera disponible le 30 août 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC Windows. Ubisoft précise qu’il sera possible de jouer trois jours plus tôt pour tous ceux qui achètent les éditions Gold et Ultimate, incluant le jeu de base et le season pass.